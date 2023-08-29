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Политика

Вялой назвал предвыборную кампанию в муниципальных округах Псковской области Александр Котов

Вялой назвал предвыборную кампанию в муниципальных округах Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Своё мнение он высказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM). 

Фото ПАИ

«Очень слабо ведётся избирательная кампания на выборах в муниципальные органы власти, в частности в муниципальные округа. Мы говорили о проблеме муниципального фильтра. Эту норму закона постоянно критикуют, отмечая, что муниципальный фильтр – это препятствие, чтобы зарегистрировать кандидата на выборы губернатора, потому что не получается собрать необходимое количество подписей. Только начинать надо не когда объявлена губернаторская кампания, а когда проходят муниципальные выборы. Надо, чтобы как можно больше кандидатов от партии прошло в данном случае в Собрание депутатов муниципального округа», - прокомментировал сложившуюся ситуацию Александр Котов.

По его словам, активные депутаты - база, на которую можно будет опираться. «А если там сейчас идёт вяленькая и слабая избирательная кампания, на что можно рассчитывать в будущем? Только уповать на то, что у нас плохое законодательство, - констатировал спикер областного Собрания. - Мы в «Единой России» всегда настраиваем наших кандидатов, чтобы, несмотря ни на никакие показатели, они работали четко, добросовестно, до конца, делая максимальный упор на встречи с избирателями».

Кроме того, отметил Александр Котов, «Единая Россия» традиционно в преддверии выборов проводит партийные форумы. «Очень важно собраться, почувствовать свою партийную силу. Такие вещи мобилизуют. А если кандидата отправили в свободное плавание, он как понимает, так и будет вести избирательную кампанию. Повторюсь: нужно стремиться к максимальному результату, чтобы в перспективе у партии была большая поддержка. Если рассчитывать только на ядерный электорат – людей, которые при любых обстоятельствах будут голосовать за ту или иную партию, то его легко потерять, если не работать с избирателями», - подытожил Александр Котов.

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