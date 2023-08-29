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Политика

В каких условиях будет формироваться проект бюджета на новый год, рассказал Александр Котов

В каких условиях будет формироваться проект бюджета на новый год, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Александр Котов

«Пока мы не ожидаем серьёзных провалов и проседаний. Это уже само по себе хорошо. Я думаю, что мы будем верстать бюджет в штатных условиях. Думаю, что сохранится программный метод формирования расходов бюджета, потому что он показал свою эффективность. Понятно, что нам нужно рассчитывать на то, что значительно увеличатся расходы на поддержку семей военнослужащих. И мы это имеем в виду», – отметил Александр Котов.

По его словам, депутаты регионального парламента также по-прежнему планируют увеличить целый ряд расходных статей. Например, на приобретение жилья для медицинских работников и учителей.

«Мы, депутаты, по большей степени утверждаем эти цифры, а поиском источников финансирования в большей степени занимается правительство и лично губернатор. Областное Собрание по мере возможности работает над тем, чтобы увеличить собственную доходную базу», – подчеркнул спикер регионального парламента.  

Александр Котов добавил, что в этом вопросе «нельзя перегибать палку». «Ведь как: корову нужно сначала покормить, а только потом получать молоко. По этому же принципу нужно думать, чтобы собственная налоговая база не уменьшалась, а увеличивалась. Пока у нас получается. И конечно, сюда входит работа с федеральным центром: участие в федеральных программах, национальные проекты – это для нас большое подспорье. Это те инструменты, которые позволяют привлекать дополнительные финансовые средства и решать самые острые и дорогостоящие проблемы», – рассказал спикер облсобрания.

Александр Котов обратил внимание, что на данный момент нет опасений по поводу формирования бюджета. «Но, конечно, будет тяжелее, чем в прошлом году. Мы это понимаем. И уже сейчас над бюджетным процессом работает финансовый комитет и органы исполнительной власти. И мы тоже скоро подключимся», – сказал гость студии.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что бюджет Псковской области вновь увеличится в этом году, Александр Котов отметил: «Да, можно сказать об этом. Я надеюсь, что мы ещё будем принимать изменения в закон о бюджете».

Спикер регионального парламента также обратил внимание, что национальные проекты и федеральные программы являются «существенной поддержкой» для регионов.

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