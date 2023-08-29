Александр Котов рассказал, какие обращения поступают от жителей его округа

17:43, 29 августа 2023, ПАИ

Какие обращения поступают от жителей избирательного округа № 8, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«На самом деле всё по-прежнему, стандартный набор. Безусловно, людей волнуют дороги», – отметил Александр Котов.

Помимо этого, по его словам, жителей округа интересуют проблемы со связью. «Ситуация, конечно, меняется в лучшую сторону, люди это видят. Но хочется, чтобы связь была в каждом населённом пункте, да и не только в самом населённом пункте, но и тогда, когда ты перемещаешься между ними», – подчеркнул спикер регионального парламента.

Ещё один вопрос, которым задаются местные жители, по словам Александра Котова, – это работа «Почты России». «Пресловутая работа почты. На селе это проблема. Мне кажется, что у нас единственный губернатор в России, который это «болото» встряхнул», – заметил он.

Спикер облсобрания также напомнил, что вчера, 28 августа, прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым.

Отметим, что 19 сентября 2021 года Александр Котов избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (Дновский район, Плюсский район, Порховский район, Струго-Красненский район).