Около 2500 студентов зачислено в ПсковГУ в этом году

09:20, 30 августа 2023, ПАИ

В этом году Псковский государственный университет зачислил 2457 студентов, среди которых на программы обучения бакалавриат и специалитет поступило 1149 ребят. Большую часть, по данным приемной комиссии, составляют девушки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Больше всего заявлений поступило от ребят из Псковской области и Санкт-Петербурга. Многие абитуриенты приехали учиться из Ленинградской и Тверской областей, Мурманска, Москвы и Московской области.

А в целом, в ПсковГУ в этом году приедут ребята из 68 регионов, среди них также Республика Адыгея, Алтайский край, Белгород, Владимир и Воронеж, Республика Дагестан, Камчатский край, Коми, Краснодар, Оренбург, Пермь, Тюмень.

Кроме того, мы посчитали средний балл поступающих в разные институты ПсковГУ. По результатам статистики, Институт права, экономики и управления стал лидером по уровню среднего балла ЕГЭ в этом году – 74,5.

Совсем немного не дотянул до этого показателя Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций (74,32), хотя один из факультетов является абсолютным лидером среди факультетов вуза - средний балл ЕГЭ факультета русской филологии составил 75,59. Третье место занимает Институт физико-математических наук и информационных технологий (67,07).

Псковский государственный университет подготовил программу мероприятий для студентов вуза на 1 сентября. Участников ждет знакомство с учебными корпусами, мастер-классы, встреча с ректором и конкурсная программа.