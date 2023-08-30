Директор псковской управляющей компании станет гостем программы «Среда обитания»

11:01, 30 августа 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 30 августа, в 14:00. Собеседником ведущих станет директор псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков.

Как гость эфира оценивает новации в федеральном законодательстве, связанные с работой управляющих компаний? Как «управляйки» в Пскове взаимодействуют между собой, с ресурсными организациями, регулирующими органами и местными властями? Насколько конкурентен и выгоден этот бизнес? Как построена обратная связь между управляющей компанией и потребителями ее услуг?

Об этом и не только – в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону 8 (8112) 672-883.