Мама двоих детей из Херсонщины поблагодарила шеф-регион Псковскую область за отдых детей в Евпатории

12:46, 30 августа 2023, ПАИ

Сопровождавшая детей в поездке мама двоих дочек из Херсонской области поблагодарила шеф-регион Псковскую область за организацию отдыха в лагере «Жемчужина» в Евпатории.

Смена в лагере длилась четырнадцать дней. В лагере была насыщенная спортивная и развлекательная программа: каждое утро для детей и взрослых проводили танцевальную зарядку, многие участвовали в развивающих играх.

«Питание было пятиразовым, в меню много сезонных фруктов», – отметила Ольга.

По её словам, дети получили заряд бодрости и энергии накануне учебного года.