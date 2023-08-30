Мама двоих детей из Херсонщины поблагодарила шеф-регион Псковскую область за отдых детей в Евпатории
Сопровождавшая детей в поездке мама двоих дочек из Херсонской области поблагодарила шеф-регион Псковскую область за организацию отдыха в лагере «Жемчужина» в Евпатории.
Смена в лагере длилась четырнадцать дней. В лагере была насыщенная спортивная и развлекательная программа: каждое утро для детей и взрослых проводили танцевальную зарядку, многие участвовали в развивающих играх.
«Питание было пятиразовым, в меню много сезонных фруктов», – отметила Ольга.
По её словам, дети получили заряд бодрости и энергии накануне учебного года.
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