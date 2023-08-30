Благодаря шефской помощи Херсонская область успешно преодолевает последствия ЧС
Благодаря шефской помощи Херсонская область успешно преодолевает последствия ЧС.
С момента разрушения дамбы на Каховской ГЭС прошёл месяц. За это время в новый субъект РФ доставили сотни тонн гуманитарной помощи из Калининграда, Рязани, Пскова, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и других уголков России.
Жителям региона привозят всё необходимое: от бутилированной питьевой воды до средств гигиены и лекарств. Помогает и Псковская область. Подробности – в карточках.
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