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Общество

Благодаря шефской помощи Херсонская область успешно преодолевает последствия ЧС

Благодаря шефской помощи Херсонская область успешно преодолевает последствия ЧС.

С момента разрушения дамбы на Каховской ГЭС прошёл месяц. За это время в новый субъект РФ доставили сотни тонн гуманитарной помощи из Калининграда, Рязани, Пскова, Кабардино-Балкарии, Адыгеи и других уголков России.

Жителям региона привозят всё необходимое: от бутилированной питьевой воды до средств гигиены и лекарств. Помогает и Псковская область. Подробности – в карточках.

  • Карточки
    Фото: ПАИ
  • Карточки
    Фото: ПАИ
  • Карточки
    Фото: ПАИ
  • Карточки
    Фото: ПАИ
  • Карточки
    Фото: ПАИ
  • Карточки
    Фото: ПАИ

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