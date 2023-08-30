Гендиректор Президентского фонда культурных инициатив – о Пскове: Чисто, красота вокруг

14:07, 30 августа 2023, ПАИ

Впечатлениями от Пскова и Псковской области поделился генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я сюда примчался на машине из Санкт-Петербурга, поэтому успел ознакомиться и с дорогами. Дороги в области прекрасные. Должен вам сказать, ехали мы быстро, естественно, не нарушая, как полагается. Но в целом ощущение [от дорог. – ПАИ] очень хорошее», – отметил гость студии.

Роман Карманов также подчеркнул, что от Пскова у него тоже только хорошие впечатления. «Приезжаешь – чисто, красота вокруг», – сказал он и добавил, что пока не удалось осмотреть все достопримечательности города.

«У меня очень хорошие воспоминания остались от прошлого года. Вообще никакого негатива нет. Это, мне кажется, классный показатель», – рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив о своём прошлом визите в Псков.