Роман Карманов рассказал, как стал гендиректором Президентского фонда культурных инициатив

14:27, 30 августа 2023, ПАИ

Роман Карманов рассказал в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM), как он стал генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив.

Изначально он победил во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России. Политика», там участвовало больше 36 тысяч человек, победу удалось одержать 49 участникам. «Часть из них сейчас в Госдуме, они пошли на выборы и победили. Другая часть занимается разными хорошими делами, а мне предложили возглавить фонд», – поделился гость студии.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Президентского фонда культурных инициатив 17 мая 2021 года, а 21 мая Роману Карманову предложили его возглавить.

«1 июня я получил документы в Минюсте, а уже 15 числа мы объявили первый конкурс», – отметил он и добавил, что самый главный индикатор работы команды фонда – это доверие к нему.