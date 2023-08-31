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Общество

Преимущества крупных управляющих компаний назвал эксперт

Создание крупных управляющих компаний экономически целесообразней, чем формирование организаций, которые обслуживают несколько домов. Таким мнением в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове поделился директор псковской управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков.

Фото: ПАИ

Он обратил внимание, что при управлении несколькими домами, рентабельность работы не очень большая, а прибыль с одного дома невысокая. «Развивать организацию, если управляешь несколькими домами, просто невозможно. Да, можно нанять дворника и уборщицу, но купить технику – экономически невозможно. Крупные компании могут быстрее развиваться и уменьшать количество ручного труда, приобретая какую-то технику: самосвалы, тракторы для вывоза снега и т. п.», – пояснил директор псковской управляющей компании.

Он также отметил, что негативно на работе управляющей компании сказывается ситуация, когда дома, которые организация обслуживает, находятся далеко друг от друга. «Это делает услуги дороже и не идёт на пользу людям. Чтобы отправить того же электрика или сварщика не в соседний дом, а на другой конец города, ему, например, надо предоставить транспорт, что повышает стоимость услуг», – подчеркнул Дмитрий Гусаков.

По словам Дмитрия Гусакова, довольно часто небольшие управляющие компании или ТСЖ появляются в новостройках. Случается это из-за того, что люди по тем или иным причинам не доверяют управляющим компаниям и считают, что смогут справиться лучше. «Когда люди дошли до такого состояния, что платить нечем, образовались долги перед ресурсными организациями, они приходят к нам. Мы забираем их и работаем с ними», – отметил директор управляющей компании.

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