Директор псковской «управляйки» объяснил, каким домам не стоит переходить на спецсчета

10:16, 31 августа 2023, ПАИ

Порядка 50 домов, которые обслуживает псковская управляющая компания «Комфортное домоуправление», перешли на специальные счета. Об этом в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказал директор организации Дмитрий Гусаков.

Директор управляющей компании уверен, что не всем псковичам стоит собирать взносы на капитальный ремонт на спецсчёте: есть дома, для которых это нецелесообразно. «Людям, живущим в домах, которым предстоит дорогостоящий ремонт, я не рекомендую переходить на спецсчета, потому что им физически не накопить столько денег. Например, замена лифта сейчас стоит не один миллион рублей. А ведь есть дома, в которых девять лифтов. Я посчитал, что за всю эту программу, а рассчитана она до 2043 года, люди только на лифты себе и накопят», – подытожил эксперт.

Дмитрий Гусаков пояснил, что в таком случае жильцы многоквартирных домов не получат никакой помощи. «Есть дома, которые более скромно живут: не имеют лифтов, не являются архитектурными памятниками – их можно переводить на спецсчета и постепенно проводить там ремонты», – рассказал директор управляющей компании.

Он также обратил внимание, что стоимость материалов дорожает, и ремонт, который можно было провести в том году, за эти деньги сделать уже не получится. Дмитрий Гусаков отметил, что они призывают людей при возможности активнее использовать накопленные деньги и со своей стороны стараются делать для этого всё возможное.