В Госдуму внесут законопроект о защите пациентов от врачебных ошибок

23:52, 30 августа 2023, ПАИ

Россиян планируют страховать от ошибок врачей. Законопроект «Об обязательном страховании профессиональной ответственности медицинских работников» готовится к внесению в Госдуму зампредом комитета по охране здоровья Сергеем Леоновым. Об этом сообщило агентство «Известия».

Согласно законопроекту, в случае с частными клиниками страховые взносы должны будут оплачивать сами медучреждения, а за персонал государственных больниц заплатят из федерального бюджета.

«Введение подобной системы страхования позволит упростить выплату компенсации пациентам, пострадавшим в результате неправильных действий врачей, а также их родственникам. Кроме того, это позволит добиться снижения количества врачебных ошибок, допущенных из-за недостаточной квалификации или халатности», – говорится в тексте документа.

В законопроекте отмечается, что такой механизм защитит и самих медработников. «В настоящее время в случае принятия судом решения в пользу пациента по иску о взыскании ущерба именно врачам приходится выплачивать компенсацию. Страхование профессиональной ответственности позволит избавить их от этого, хотя, разумеется, частно практикующим медработникам будет необходимо вносить страховые взносы за свой счёт», – подчеркивают авторы проекта.

Также предлагается ввести обязательное страхование жизни и здоровья самих медработников. В документе говорится, что это позволит обеспечить врачам и санитарам достойное лечение в случаях, когда они при исполнении профессионального долга заразились каким-либо заболеванием или получили травму.

«По данным Следственного комитета РФ, только за первые пять месяцев 2023 года в суды было направлено 62 уголовных дела, возбуждённых против врачей, допустивших ошибки при оказании помощи пациентам. В 2022 году таких дел было возбуждено 175, в 2021 году – 178», – напомнил Сергей Леонов.