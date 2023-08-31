Певица Алина Виардо станет гостем программы «Минкульт»

13:11, 31 августа 2023, ПАИ

Певица, педагог по вокалу Алина Виардо станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямой эфир на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 31 августа, в 14:00.

Темы для обсуждения:

– В балансе: как совместить педагогическую и эстрадную деятельность и чему отдать предпочтение?

– С горящими глазами: каким должен быть педагог по вокалу и как мотивировать ребёнка на занятия музыкой?

– Через медные трубы: что дают творческие конкурсы и к чему может привести участие в них?

– По формуле: как рождаются песни, что такое «хит» и как его написать?

– Следуя замыслу: как пережить потерю голоса и можно ли вернуться после этого на сцену?

Об этом и не только – в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».