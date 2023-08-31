Псковичам напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения
Псковичам напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.
Так, 8, 9, 10, 16 и 17 сентября с 11:00 до 19:00 на территории Детского парка будет работать интерактивная площадка, организованная в рамках социальной кампании «ПРОдвижение БЕЗопасности». Пешеходам расскажут об алгоритме безопасного перехода проезжей части дороги, в том числе на перекрёстках, а также о сигналах регулировщика.
«В детских садах и школах будут организованы занятия в игровом формате, которые познакомят юных псковичей с правилами дорожного движения», – отметили в администрации.
Также в вузах, колледжах и автошколах пройдут лекции. Помимо этого, на автозаправках города водителям напомнят о важности соблюдения ПДД.
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