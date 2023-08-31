Наталья Горбачёва стала гостем программы ПАИ-live
Председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва стала гостем программы ПАИ-live.
В беседе с ведущей программы Ларисой Малковой она рассказала не только о том, почему выбрала профессию учителя и спустя полвека встречается с сокурсниками, но и о своих звёздных учениках и о том, почему родителям надо беречь учителей, а обществу, наконец, ценить этих людей.
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