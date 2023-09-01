Певица из Пскова: Музыкальное образование необходимо для детей
Детям необходимо получить музыкальное образование, заявила певица и педагог по вокалу Алина Виардо в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
«Я убеждена, что музыкальное образование необходимо, потому что дети, которые прикоснулись к музыке, становятся совершенно другими. Это другая философия и другая психология», – отметила Алина Виардо.
Также певица подчеркнула, что нынешнее поколение детей труднее заинтересовать. «Детей очень сложно заинтересовать, когда им предлагают то, чем занимались мы в детстве. Чтобы детям было интересно, нужно учитывать их мнение», – добавила гостья студии.
Она также обратила внимание, что родители должны создать для ребёнка комфортную атмосферу, которая позволит детям раскрыть свои способности.
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