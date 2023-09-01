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Культура

Алина Виардо анонсировала свой новый музыкальный альбом

Участница шоу «Голос», певица и педагог по вокалу Алина Виардо анонсировала свой новый музыкальный альбом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Певица рассказала, что альбом выйдет в ближайшее время. Точную дату релиза Алина Виардо не назвала. «Это будет маленький альбом из трёх фортепианных треков, где я играю и пою», – поделилась гостья студии.

По её словам, тематика песен будет любовная. Исполнительница поделилась, что её песни могут понравиться многим, так как в начале осени у большинства меланхоличное настроение. 

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