Алина Виардо анонсировала свой новый музыкальный альбом

18:12, 01 сентября 2023, ПАИ

Участница шоу «Голос», певица и педагог по вокалу Алина Виардо анонсировала свой новый музыкальный альбом в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

​

Певица рассказала, что альбом выйдет в ближайшее время. Точную дату релиза Алина Виардо не назвала. «Это будет маленький альбом из трёх фортепианных треков, где я играю и пою», – поделилась гостья студии.

По её словам, тематика песен будет любовная. Исполнительница поделилась, что её песни могут понравиться многим, так как в начале осени у большинства меланхоличное настроение.