Марина Гаращенко станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-педиатр, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.
Темы для обсуждения:
– Снова осень! Здоровые рекомендации учителям, педагогам и воспитателям.
– Почему маленькие дети часто болеют, можно ли с этим бороться и что считается нормой?
– Как предупредить респираторные инфекции – памятка для родителей
– Зачем полоскать горло холодной минеральной водой со льдинками?
– Обливайся! В чем суть, смысл и правила методики закаливания?
– Помогают ли антивирусные препараты и когда их назначают детям?
– Можно ли защитить в себя, если в семье вирус?
Об этом и не только – в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
Более 100 первоклассников сели за парты инженерно-экономического лицея в Великих Луках
Невысокую активность псковичей в прохождении диспансеризации констатировала Марина Гаращенко