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Общество

Марина Гаращенко станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-педиатр, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. 

Фото: ПАИ

Темы для обсуждения:

– Снова осень! Здоровые рекомендации учителям, педагогам и воспитателям.

– Почему маленькие дети часто болеют, можно ли с этим бороться и что считается нормой?

– Как предупредить респираторные инфекции – памятка для родителей

– Зачем полоскать горло холодной минеральной водой со льдинками?

– Обливайся! В чем суть, смысл и правила методики закаливания?

– Помогают ли антивирусные препараты и когда их назначают детям?

– Можно ли защитить в себя, если в семье вирус?

Об этом и не только – в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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