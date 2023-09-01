Марина Гаращенко станет гостем программы на «Серебряном дожде»

11:12, 01 сентября 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-педиатр, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Темы для обсуждения:

– Снова осень! Здоровые рекомендации учителям, педагогам и воспитателям.

– Почему маленькие дети часто болеют, можно ли с этим бороться и что считается нормой?

– Как предупредить респираторные инфекции – памятка для родителей

– Зачем полоскать горло холодной минеральной водой со льдинками?

– Обливайся! В чем суть, смысл и правила методики закаливания?

– Помогают ли антивирусные препараты и когда их назначают детям?

– Можно ли защитить в себя, если в семье вирус?

Об этом и не только – в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.