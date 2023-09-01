Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин стал гостем программы ПАИ-live
Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин стал гостем программы ПАИ-live.
В беседе с ведущей программы Ларисой Малковой он рассказал не только о своих близких и увлечениях, но и том, как он выбирал место для «музыкального сквера», когда ждут маленьких теннисистов для занятий в спортзале кооперативного техникума, и о тех смыслах, которые он вкладывает в понятие патриотизма.
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