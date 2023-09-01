Команды Псковской области проведут игры 16-го тура ЮФЛ 2 и 3 сентября

13:58, 01 сентября 2023, ПАИ

СШОР «Экспресс» и ФК «Псков» проведут игры 16-го тура юношеской футбольной лиги 2 и 3 сентября. Об этом сообщается в группе юношеской футбольной лиги Северо-Запада в соцсети «ВКонтакте».

Юноши ФК «Псков» проведут гостевые игры в Санкт-Петербурге против команд одной из сильнейших академий СЗФО «Алмаз-Антея» 2 сентября.

Великолучане 3 сентября примут у себя гостей из Череповца.

Отметим, что сейчас команда СШОР «Экспресс» (юноши 2006 года рождения) занимает первую строчку лиги, имея на одну сыгранную игру больше своего ближайшего преследователя. Также близка к лидерам команда ФК «Псков» (юноши 2008 года рождения). Они располагаются на втором месте и отстают от лидера лиги калининградской «Балтики» на два очка.

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