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Невысокую активность псковичей в прохождении диспансеризации констатировала Марина Гаращенко

Невысокую активность псковичей в прохождении диспансеризации констатировала врач-педиатр, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом она рассказала в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Марина Гаращенко подчеркнула, что диспансеризация и профилактические осмотры помогают вовремя выявить сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.

«Но, к сожалению, диспансеризация в Псковской области идёт не очень активно. Всего порядка 30 % от плана охвачено этими профилактическими мероприятиями. И дело не в системе здравоохранения, а в отношении людей к этому вопросу», – пояснила Марина Гаращенко.

Она призвала псковичей быть активнее. «Если вы, приходя с работы, замечаете какое-то недомогание, головокружение – это всё не просто так. Диспансеризация поможет обнаружить причины. А иногда никаких симптомов и нет, а болезнь уже развивается. Так, например, осмотр позволяет вовремя диагностировать рак. Первые стадии рака хорошо лечатся в отличие от запущенных. А люди, переболевшие коронавирусом, в обязательном порядке должны пройти углублённую диспансеризацию», – напомнила председатель комитета по здравоохранению.

Марина Гаращенко добавила, что работодатель по закону должен предоставить работнику один оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.

«Не все об этом знают. Кстати, первичная диспансеризация должна занимать не больше трёх часов, а не неделю-две. Разумеется, не везде в этом смысле всё идёт без пробуксовок», – отметила Марина Гаращенко.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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