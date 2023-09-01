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Общество

Ребёнок до года болеть не должен вообще – Марина Гаращенко

Ребёнок до года вообще не должен болеть, заявила врач-педиатр, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«В этот период у него ещё иммунитет матери. И если он болеет, надо разбираться в чём дело, узнавать, где появились провалы в иммунитете», – пояснила Марина Гаращенко.

Она также пояснила, что до четырёх лет некорректно говорить о «часто болеющем ребёнке», так как до этого возраста иммунитет лишь формируется.

«И в это время надо особенно внимательно относиться к детям. Если с полутора до четырёх лет ребёнок постоянно болеет, надо на это, разумеется, обратить внимание. И вообще иммунитет после болезни восстанавливается ещё 21 день. В это время надо хотя бы нос промывать в профилактических целях, руки мыть чаще, умываться после улицы и сада», – рекомендовала Марина Гаращенко.

Иначе, по её словам, на не восстановленный до конца иммунитет «легко прицепится новая болезнь», которая будет проходить тяжелее. «И в результате он будет без конца болеть и перейдёт в категорию часто болеющих. Хотя специалисты отмечают, что и тех детей, которые болеют по 10 раз в год, не всегда можно отнести к этой категории. Для того, чтобы это установить, нужно исследовать иммунитет», – пояснила Марина Гаращенко.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

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