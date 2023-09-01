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Как закаливать детей, посоветовала псковичам Марина Гаращенко

Как закаливать детей, посоветовала псковичам врач-педиатр, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Банальные воздушные ванны летом в теньке, ни в коем случае ни на солнце, – отличный элемент закаливания», – порекомендовала Марина Гаращенко.

Специалист также посоветовала 3-4 раза в день проветривать помещение. «Но проветривать правильно: открыть окно минут на семь и выйти», – уточнила врач.

Кроме того, для закаливания можно обливать ребёнка водой комнатной температуры – не ледяной. «Начинать обливания следует постепенно: от кончиков пальцев, прибавляя по 5-10 см в день. Не надо сразу ушат выливать, создавая стресс для организма. И детям, и взрослым полезны также контрастные компрессы на шейно-воротниковую зону. Берёте два тазика с горячей и холодной водой и два махровых полотенца. Начинать и заканчивать такие компрессы надо всегда горячей водой. Достаточно всего минут 20, только не перед сном, потому что эта методика всё-таки приводит организм в тонус», – пояснила Марина Гаращенко.

При частых ангинах и других заболеваниях глотки полезно с утра полоскать горло охлаждённой с кусочками льда минеральной водой, добавила специалист.

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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