Более 65 тысяч кв. метров жилья построят в районе Крестовского шоссе в Пскове

16:36, 01 сентября 2023, ПАИ

Дом.рф подвёл итоги первого в Псковской области аукциона по проекту комплексного развития территории (КРТ) на участках общей площадью 13,2 га в столице региона. Здесь планируется построить более 65 тысяч квадратных метров жилья со всей необходимой инфраструктурой.

Победителем торгов стала местная компания «Фаворит», предложившая за право реализации проекта КРТ около 6 млн рублей. Застройщик входит в состав группы компаний «СМУ-60», работает в Пскове с 2013 года. Специализируется на строительстве многоэтажных жилых домов, зданий и сооружений промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Реализованные на аукционе участки расположены на первой линии Крестовского шоссе и улицы Временная. Окружение представлено преимущественно частными жилыми домами. Неподалёку проходят железнодорожные пути. Ближайшая остановка общественного транспорта «Птицецех» находится в 310 м. В соседних кварталах – несколько ТЦ, спортивно-оздоровительных центров и строительный гипермаркет. Расстояние до железнодорожного вокзала и центра города составляет около 2 км. До берега реки Великой – 2,8 км.

Помимо средне- и многоэтажной жилой застройки, на территории предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение. По условиям аукциона, проект должен быть реализован в течение 10 лет.