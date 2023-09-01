Исторические оконные проёмы обнаружили в церкви Архангела Михаила в Пскове

23:27, 01 сентября 2023, ПАИ

Заложенные исторические оконные проёмы или ниши обнаружены при обследовании церкви Архангела Михаила в Пскове. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Ниши расположены в стене притвора главного входа в храм.

Ранее были раскрыты заложенные неизвестные элементы конструкции памятника. Также были выявлены неизвестные ранее фундаменты со стороны алтарной части и зафиксированы три каменные керамиды, которые, согласно сообщению, являются уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства, встречающимися только в Псковском регионе.

Всего на объекте установлено 100 зондажей.

Напомним, что церковь Архангела Михаила – это один из ранних памятников псковской школы зодчества, который входит в список ЮНЕСКО. В настоящее время в церкви проводятся предпроектные работы.