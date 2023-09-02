Новые законы вступили в силу с 1 сентября

19:23, 02 сентября 2023, ПАИ

Новые законы, в том числе направленные на повышение качества образования в школах, вступили в силу с 1 сентября.

Платные дороги будут бесплатными для школьных автобусов

Школьные автобусы смогут ездить по платным дорогам бесплатно. Норма распространится на все автобусы, которые перевозят организованные группы детей, например, на соревнования или экскурсии, в лагеря отдыха.

Учащиеся младших классов по всей стране получат бесплатное горячее питание

Все государственные и муниципальные школы в стране должны предоставлять ученикам от первого до четвёртого классов бесплатное горячее питание не реже одного раза в день.

Закон начал действовать с 1 сентября 2020 года, а в этом году должны завершиться все необходимые мероприятия.

Изменения в школьном образовании

К новому учебному году в школах должны привести основные общеобразовательные программы в соответствие с федеральными. Это норма закона, который вводит единые для всей страны основные образовательные программы вместо примерных.

Кроме того, вернутся серебряные медали. Их получат выпускники 11-х классов, окончившие школу с двумя оценками «хорошо» и остальными «отлично» в аттестате.

Учителя будут заполнять меньше отчётов

Появится чёткий перечень документов, которые должна предоставлять школа. Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. Таким образом, у учителей будет больше времени для непосредственной работы с учениками.

Права инвалидов

Детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школах и организациях среднего профессионального образования, но не проживают в них, будет гарантировано право на бесплатное двухразовое питание.

Лица, признанные инвалидами I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе среднее или высшее образование.

Родители детей-инвалидов смогут накапливать выходные

Государство предоставляет четыре дополнительных выходных для ухода за дети-инвалидами ежемесячно. Благодаря нововведению эти дни можно будет накапливать и использовать их как полноценный отпуск – до 24 дней подряд. Предоставление таких отпусков будет согласовываться с работодателем.

Граждане смогут писать обращения в органы власти через «Госуслуги»

Направить сообщение в государственные органы, органы местного самоуправления или должностному лицу можно будет через «Госуслуги».

До 2025 года к площадке подключатся все ведомства: от муниципального до федерального уровня.

Проактивное информирование о мерах социальной поддержки

О выплатах, которые полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, а также за пожилыми людьми, достигшими 80 лет, если им требуется постоянная помощь, будут информировать в проактивном порядке. Уведомления придут в личный кабинет на «Госуслугах», а если его нет – по почте.

Газоснабжение станет безопаснее

И внутридомовые, и внутриквартирные газовые сети будет обслуживать одна организация – газораспределительная. Это позволит гарантировать наличие необходимой квалификации и технической базы для таких работ. Услуги по газоснабжению будут предоставлять только при условии обязательного техобслуживания оборудования.

Вступят в силу нормы нового закона о такси

В регионах создадут реестры перевозчиков, такси и служб заказа такси. Номер записи в реестре перевозчиков обяжут размещать в салоне такси. Усиливается ответственность службы заказа такси за вред жизни, здоровью и имуществу пассажира. Для водителей введут аттестацию на знание адресов достопримечательностей, больниц и так далее. К перевозкам пассажиров не допустят граждан с непогашенной или неснятой судимостью за ряд преступлений, предусмотренных статьёй 328.1 ТК РФ. Самозанятые смогут работать в сфере легковых перевозок, заключив договор со службой заказа такси.

Дополнительная защита потребителей

Условия договора, ущемляющие права потребителя, по сравнению с правилами, установленные законом, являются ничтожными и не применяются судами.

Это, например, договорённости, которые:

– дают продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий;

– обуславливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением других;

– предусматривают оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия.

Начнётся эксперимент по партнёрскому финансированию

С 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкортостане, Татарстане, Чечне и Дагестане пройдёт эксперимент по партнёрскому (исламскому) финансированию. Это режим, при котором финансовые услуги соответствуют исламскому праву. Например, запрещено давать кредиты и делать вклады под проценты. Закон будет способствовать привлечению средств иностранных инвесторов.

Вводится механизм антимонопольного регулирования маркетплейсов

Запрет на злоупотребление доминирующим положением распространяется на маркетплейсы и агрегаторы, если ты оказывают существенное влияние на смежные рынки, а их выручка за последний календарный год превышает два миллиарда рублей.

Кроме того, компании должны будут согласовывать с ФАС сделки на цифровом рынке свыше семи миллиардов рублей.

Российский магазин приложений

На отдельные виды технически сложных товаров (в том числе на смартфоны) будет обязательно предустанавливаться российский магазин приложений.

Документ подготовлен в рамках противодействия антироссийским санкциям. Ранее иностранные платформы ограничили для российских пользователей возможность скачивать приложения.

Защита персональных данных

Гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. Запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Операторы обработки персональных данных будут обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших инцидентах – например, об их утечке.

Отказ в заключении или исполнении договора с потребителем в связи с его отказом предоставить персональные данные, если это не является обязательным, влечёт штраф до 50 тысяч рублей.

Целевое использование экологических платежей

Вводится положение об «окрашивании» экологических платежей в региональных бюджетах для их целевого использования. Средства от уплаты штрафов за преступления в области экологии будут направлять на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде.

Изменения, касающиеся рекламы

Вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка будут обязаны передавать в единую систему учёта сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории.

Если иностранное лицо, осуществляющее деятельность в интернете на территории России, не предоставит информацию о рекламе, в его отношении могут применяться меры принуждения.

Реестр доноров костного мозга

В России появится единый реестр доноров костного мозга. Кроме того, добровольцам, давшим согласие на трансплантацию, будут положены медицинское обследование, лечение и реабилитация.

Раньше клиникам приходилось обращаться к многочисленным регистрам по всей стране, чтобы найти наиболее подходящего донора. На это уходило много времени. Новый закон ускорит процесс.

Новые правила выбора управляющей компании

Решение о выборе управляющей компании (УК) общим собранием собственников многоквартирного дома будет приниматься более чем 50 % от общего числа голосов собственников помещений. Раньше такое решение могло быть принято лишь четвертью голосов всех собственников помещений (25 % + 1 голос). Закон исключит потенциальные конфликтные ситуации и затруднит фальсификации.

Ограничение микродолей

В перерасчёте на метры доля квартиры не сможет быть менее шести квадратных метров общей площади на каждого собственника. Закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и защитит граждан от «чёрных риелторов» и мошеннических сделок.

Кроме того, суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.