Фестиваль боевых искусств прошёл в Великих Луках

21:10, 03 сентября 2023, ПАИ

Четвёртый фестиваль боевых искусств, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошёл в Великих Луках 2 сентября. Об этом сообщается в группе клуба единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены из Пскова, Невеля, Пустошки, Себежа, Великих Лук и Торопца разыграли 320 медалей в различных дисциплинах – в боксе, самбо и джиу-джитсу.

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