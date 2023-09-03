Российские школьники завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

21:59, 03 сентября 2023, ПАИ

Все четыре российских участника 35-й Международной олимпиады по информатике в Венгрии получили золотые медали. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РФ.

В сообщении говорится, что каждую страну представляли четыре школьника, прошедшие национальные отборы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил ребят и отметил, что победа на олимпиаде доказывает эффективность системы выявления и поддержки талантов. «Продолжать подобную работу очень важно в условиях формирования технологического суверенитета страны, а также подготовки прорывных решений в информационных технологиях и других областях науки. От всей души поздравляю ребят и их педагогов с победой!» – сказал министр.

В состав российской сборной вошли Иван Пискарев из московской школы № 2086, Антон Степанов из московского лицея «Вторая школа имени Овчинникова», Гимран Абдуллин из лицея-интерната № 2 и Валерий Родионов из лицея имени Лобачевского КФУ города Казани.

Олимпиада проходит с 28 августа по 4 сентября. Уже прошли два тура, на каждый отводилось по пять часов. За это время необходимо было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи.