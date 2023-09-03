Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Безопасность памятной акции «Помним Беслан» обеспечили сотрудники псковского МЧС

Безопасность памятной акции «Помним Беслан», прошедшей в День солидарности в борьбе с терроризмом, обеспечили сотрудники псковского МЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

  • Памятная акция о жертвах Беслана
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Памятная акция о жертвах Беслана
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Памятная акция о жертвах Беслана
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области
  • Памятная акция о жертвах Беслана
    Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

«Для многих россиян 3 сентября – особенная дата, в которую мы отдаём дань памяти безвинным жертвам террора. Она неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане в 2004 году, когда в результате теракта погибло более 300 человек, в основном женщины и дети», – говорится в сообщении.

В этот день студенты, волонтёры, представители военных и патриотических организаций и жители города зажгли более 1 500 свечей в рамках памятной акции. Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и другими представителями ведомств города также приняли участие в акции и обеспечили безопасность в её проведении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 сентября 2023

Безопасность памятной акции «Помним Беслан» обеспечили сотрудники псковского МЧС

03 сентября 2023

Сотни свечей в память о жертвах Беслана зажгли в Пскове

03 сентября 2023

Преподаватели и студенты ПсковГУ устроили совместную пробежку

03 сентября 2023

Об истории Псково-Печерского монастыря, испытаниях и традициях – в интервью с монахом Антонием

03 сентября 2023

Вячеслав Володин посетил достопримечательности Псковской области

03 сентября 2023

Как не заблудиться с компасом, рассказали псковичам

03 сентября 2023

Открытый диалог, посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошёл в ПсковГУ

03 сентября 2023

Великолучанин по неосторожности выстрелил себе в руку

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...