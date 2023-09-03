Безопасность памятной акции «Помним Беслан» обеспечили сотрудники псковского МЧС

22:58, 03 сентября 2023, ПАИ

Безопасность памятной акции «Помним Беслан», прошедшей в День солидарности в борьбе с терроризмом, обеспечили сотрудники псковского МЧС. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: ГУ МЧС России по Псковской области







«Для многих россиян 3 сентября – особенная дата, в которую мы отдаём дань памяти безвинным жертвам террора. Она неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане в 2004 году, когда в результате теракта погибло более 300 человек, в основном женщины и дети», – говорится в сообщении.

В этот день студенты, волонтёры, представители военных и патриотических организаций и жители города зажгли более 1 500 свечей в рамках памятной акции. Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям и другими представителями ведомств города также приняли участие в акции и обеспечили безопасность в её проведении.