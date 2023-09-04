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Военные оркестры зародились на Псковской земле – Ольга Тимофеева

Истоки военных оркестров прослеживаются на Псковской земле от времён Петра I. Это одна из причин, почему фестиваль «Михайловский бастион» проводится в Пскове, отметила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева на пресс-конференции в медиацентре ПАИ в понедельник, 4 сентября.

Фото: ПАИ / Елена Коноплёва. На фото: Ольга Тимофеева

«Мы считаем с Александром Петровичем [руководитель детского духового оркестра «Геликон», заслуженный работник культуры РФ Александр Роор. – ПАИ], что военные оркестры зародились именно на Псковской земле. Пётр I по сути учредил такую форму», – сказала Ольга Тимофеева.

Фестиваль «Михайловский бастион» пройдёт 16 сентября в ряде районов Псковской области. Гала-концерт военных духовых оркестров пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 17 сентября в Пскове.

Открытие «Михайловского бастиона» в Пскове 2022 год. Фото ПАИ

Художественным руководителем фестиваля является начальник военно-оркестровой службы ВС РФ, главный военный дирижёр генерал-майор Тимофей Маякин.

Организаторами фестиваля выступили Министерство обороны РФ и Театрально-концертная дирекция Псковской области. Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Псковской области и областного комитета по культуре.

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