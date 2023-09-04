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Общество

ЦБ повысил тарифы по ОСАГО для грузовиков из недружественных стран

Банк России почти в 18 раз увеличил территориальный коэффициент [это показатель, который используется для расчёта стоимости обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в зависимости от места регистрации транспортного средства. – ПАИ] по полисам ОСАГО для транспортных средств, въезжающих в РФ из недружественных стран. Это следует из материалов, опубликованных на сайте регулятора.

Согласно нововведениям, коэффициент территорий (КТ) для транспортных средств из недружественных стран увеличится с 1,7 сразу до 30, указание вступит в силу 12 сентября 2023 года.

Тарифные изменения затронут владельцев транспортных средств из иностранных государств, оформляющих договор ОСАГО при въезде в Россию. Исключение составили мотоциклы и легковые автомобили физлиц.

Кроме того, указание Банка России устанавливает территориальный коэффициент ОСАГО для автомобилистов новых регионов России с 1 января 2024 года. Предлагается установить территориальный коэффициент (КТ) 0,68 для всех видов транспортных средств в этих регионах. Отметим, что на данный момент – это минимальное значение из действующих сейчас.

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