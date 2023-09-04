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Общество

За ремонт детских площадок в Пскове отвечают их эксплуатанты – директор компании-производителя

Кто должен следить за обслуживанием детских площадок, объяснил генеральный директор компании «Авен Псков» Андрей Савин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ. На фото Андрей Савин

«Недостаточно просто купить оборудование, после этого его необходимо проверять, осматривать и своевременно ремонтировать. Это должны делать эксплуатанты, которые так названы в ГОСТе, то есть это те, кто эксплуатирует оборудование. И поскольку эти мероприятия не ведутся, очень многие площадки несвоевременно приходят в негодность», – подчеркнул Андрей Савин.

Гость студии обратил внимание, что в городах не должно быть бесхозных площадок. «У детской площадки есть организация, на территории которой она [детская площадка. – ПАИ] установлена. Соответственно, можно сказать, что у неё есть хозяин. По ГОСТу именно этот хозяин должен принять меры по обслуживанию этой площадки: осмотр, проверка и ежегодное обслуживание», – отметил Андрей Савин.

Директор псковской компании объяснил, что после осмотра территории и оборудования площадки должен быть составлен специальный акт. «К сожалению, такие работы в большинстве случаев не ведутся. Я знаю, что очень немногие эксплуатанты ведут такие журналы. Отсюда мы и имеем детский травматизм. А люди считают, что если компания произвела детскую площадку, то она и виновата в том, что ребёнок травмировался. Но мы-то знаем, что любая техника приходит в негодность и за ней необходимо следить и правильно её обслуживать», – заключил гость студии.

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