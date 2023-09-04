Первые в области качели-кольцо для взрослых установили в Пскове

18:02, 04 сентября 2023, ПАИ

Первые качели-кольцо для взрослых в Псковской области установили в парке реки Милевка в Пскове. Об этом сообщил генеральный директор компании «Авен Псков» Андрей Савин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Я считаю, что мы реализуем очень интересный проект в парке реки Милевка в Пскове. У нас там установлена особенна конструкция – коллективные качели-кольцо для взрослых. Думаю, что такое у нас в области впервые», – сказал Андрей Савин.

По его словам, такие качели обычно предусмотрены для детей. «Я надеюсь, что жителям города понравится. Конечно, там есть и отдельная площадка для детей. Но будет также и именно парковая конструкция, предназначенная для отдыха взрослых», – пояснил гость студии.

Напомним, парк на реке Милевка будет благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». На выбор псковичей было представлено два варианта концепции, разработанных на базе детского технопарка «Кванториум»: «Место для тебя» и «Парк сенсорного восприятия». В итоге участники голосования отдали предпочтение концепции «Место для тебя».