Британский ветеринарный препарат не пропустили через границу в Псковской области
Произведённый в Великобритании ветеринарный препарат не прошёл проверку на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
14,6 тонны ветеринарного препарата «Максус G100», произведённого в английском городе Ливерпуле, следовали в адрес московской фирмы, которая занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.
При проведении ветеринарного контроля партии лекарственного препарата, предназначенного для сельскохозяйственных животных, на российско-латвийской границе РФ в МАПП «Убылинка» должностные лица управления Россельхознадзора выявили нарушения. Сведения о наименовании товара, заявленные в товаросопроводительных документа, не соответствовали данным, указанным в разрешении Россельхознадзора и установленным на маркировочных этикетках. Также отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность лекарства.
Ввоз груза на территорию ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате.
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