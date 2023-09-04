Британский ветеринарный препарат не пропустили через границу в Псковской области

19:21, 04 сентября 2023, ПАИ

Произведённый в Великобритании ветеринарный препарат не прошёл проверку на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

14,6 тонны ветеринарного препарата «Максус G100», произведённого в английском городе Ливерпуле, следовали в адрес московской фирмы, которая занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

При проведении ветеринарного контроля партии лекарственного препарата, предназначенного для сельскохозяйственных животных, на российско-латвийской границе РФ в МАПП «Убылинка» должностные лица управления Россельхознадзора выявили нарушения. Сведения о наименовании товара, заявленные в товаросопроводительных документа, не соответствовали данным, указанным в разрешении Россельхознадзора и установленным на маркировочных этикетках. Также отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность лекарства.

Ввоз груза на территорию ЕАЭС запрещён, оформлен акт о возврате.