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Общество

Началась регистрация на всероссийский конкурс «Это у нас семейное»

Регистрация участников всероссийского конкурса «Это у нас семейное» стартовала сегодня, 4 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Анонсировал начало конкурса президент Владимир Путин в рамках открытого урока «Разговоры о важном» на платформе «Россия – страна возможностей».

«На площадке «Россия – страна возможностей» много проектов, они все очень интересные, но нет одного, который, на мой взгляд, был бы самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова: нет никаких семейных соревновательных проектов. <…> Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным. Мы договорились о том, что 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идёт о семьях с детьми. И нам бы очень хотелось (когда я говорю «нам», то имею в виду своих коллег в администрации президента и правительстве), чтобы в нём принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит всё наше государство», – рассказал Владимир Путин.

В первые часы после старта регистрации об участии заявило более ста семей из 64 регионов России. Вместе с россиянами в команды вошли их родственники из Белоруссии, Египта, Молдовы.

Присоединиться к конкурсу может любая семья с четырьмя и более родственниками, среди которых есть представители не менее трёх поколений. Приём заявок открыт на сайте. Регистрация продлится до 4 ноября этого года.

Конкурс состоит из нескольких этапов. Завершится он летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберётся 300 семей со всей страны. Семьи-победители получат сертификаты на улучшение жилищных условий и смогут отправиться в большое путешествие по России. Кроме того, для участников предусмотрено множество призов партнёров.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодёжь и Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» при участии Российского общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие».

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