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Общество

Литературный сквер появится во внутреннем дворе ПсковГУ

Озеленение внутреннего двора началось в главном корпусе Псковского государственного университета на пл. Ленина, 2, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Фото: ПАИ

Новая благоустроенная территория будет называться «Литературный сквер». Сегодня сотрудники вуза совместно со студентами приступили к посадке растений.

«В общей сложности сквер украсят порядка 600 зелёных деревьев, кустарников и цветов, среди которых будут пузыреплодник, можжевельник, гортензия, сосна, спирея, сирень, лиственница и папоротник», – добавили в пресс-службе вуза.

До этого внутренний двор университета был заасфальтирован, приведены в порядок газоны. Стены главного корпуса ПсковГУ, выходящие во внутренний двор, покрашены.

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