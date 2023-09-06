Два возгорания ликвидировали пожарные в Псковской области
Два возгорания ликвидировали пожарные в Псковской области за последние 20 часов, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».
Первый пожар произошёл утром 6 сентября в 5:45 на улице Белинского в Пскове. Сгорели две хозяйственные постройки: гараж и баня. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём неизвестного. Пожарным удалось спасти жилой дом.
Ещё одно возгорание произошло на улице Октябрьской в Пустошке 5 сентября в 14:22. В легковом автомобиле Wolkswagen Passat выгорел моторный отсек. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке.
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