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Культура

Псковичи могут получить пригласительные на оперу «Борис Годунов» в стенах Кремля

 Оперу «Борис Годунов» поставят артисты Мариинского театра в Псковском кремле 9 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В прошлом году показ оперы состоялся в БКЗ филармонии и вызвал бурю оваций. Зрители так тепло приняли и высоко оценили выступление артистов, что мы с маэстро и большим другом Псковской области Валерием Гергиевым договорились и в этом году подарить оперу Пскову», - написал губернатор.

Показ пройдет при поддержке правительства Псковской области, Минкульта, Росконцерта и РЖД.

Билеты можно получить бесплатно (но не более двух билетов в одни руки) с 6 сентября с 14:00 в кассе БКЗ (ул. Некрасова, 24) и библиотеке им. В. Я. Курбатова (ул. Профсоюзная, 2).

«Борис Годунов» – одно из величайших произведений в творчестве Мусоргского, опера с глубоким социально-историческим смыслом. Приглашаю всех желающих насладится ею в стенах кремля!» - заключил Михаил Ведерников.

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