Псковский центр поддержки добровольчества отправит новую «Газель» в Херсонскую область

16:57, 06 сентября 2023, ПАИ

Центр поддержки добровольчества сегодня отправит новый автомобиль «Газель» в Херсонскую область. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Правительство Псковской области передало новый автомобиль в Ресурсный центр добровольчества, откуда он направится в Херсонскую область. «Газель» потребуется для обеспечения работы ЖКХ в Херсонской области.

Ранее сообщалось, что в Псковской области продолжается акция по сбору канцелярских принадлежностей для херсонских детей.