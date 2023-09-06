Лето этого года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

20:24, 06 сентября 2023, ПАИ

Средняя температура воздуха в мире летом 2023 года составила 16,77 градуса по Цельсию, что на 0,66 градуса превысило норму. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на службу по контролю за изменением климата ЕС «Коперник».

Июль стал самым жарким месяцем 2023 года, за ним следует август. Средняя температура воздуха в августе превысила норму примерно на 1,5 градуса по Цельсию.

Аномально высокие температуры были и в океанах. Средняя температура воды достигла почти 21 градуса по Цельсию и оставалась стабильно высокой на протяжении всех трёх месяцев лета.

Количество осадков на территориях Западной Европы, большей части США, Азии, Чили, Бразилии, Турции и северо-западной части Австралии также превысило норму. В Скандинавских странах, Центральной Европе, некоторых странах Азии, в Канаде, на юге США и на значительной части Южной Америки лето выдалось необычайно засушливым. В некоторых регионах сухая погода стала одной из причин возникновения природных пожаров.

Нынешний год считается вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире вырастет на 1,5 градуса.