Мультипликатор Иван Трахов станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»
Мультипликатор и граффитист Иван Трахов станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 7 сентября, в 14:00.
Темы, на которые ведущие программы поговорят с гостем:
Та самая стена: по какому принципу выбираются места для граффити?
Где грань: что отличает искусство от вандализма?
Сколько стоит: насколько это дорого – расписать стену?
Штрих и готово: как проходит работа в большой мультипликационной компании и как распределяются обязанности?
Пойти в ученики: много ли в Пскове граффитистов и мультипликаторов и передаются ли навыки и знания от мастеров к новичкам?
Длительный процесс: сколько времени может занять работа над мультфильмом?
Напомним, видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».
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