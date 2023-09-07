Мультипликатор Иван Трахов станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»

13:14, 07 сентября 2023, ПАИ

Мультипликатор и граффитист Иван Трахов станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 7 сентября, в 14:00.

Темы, на которые ведущие программы поговорят с гостем:

Та самая стена: по какому принципу выбираются места для граффити?

Где грань: что отличает искусство от вандализма?

Сколько стоит: насколько это дорого – расписать стену?

Штрих и готово: как проходит работа в большой мультипликационной компании и как распределяются обязанности?

Пойти в ученики: много ли в Пскове граффитистов и мультипликаторов и передаются ли навыки и знания от мастеров к новичкам?

Длительный процесс: сколько времени может занять работа над мультфильмом?



Напомним, видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».