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Культура

Мультипликатор Иван Трахов станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»

Мультипликатор и граффитист Иван Трахов станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 7 сентября, в 14:00.

Фото: ПАИ

Темы, на которые ведущие программы поговорят с гостем:

Та самая стена: по какому принципу выбираются места для граффити?  

Где грань: что отличает искусство от вандализма? 

Сколько стоит: насколько это дорого – расписать стену?

Штрих и готово: как проходит работа в большой мультипликационной компании и как распределяются обязанности? 

Пойти в ученики: много ли в Пскове граффитистов и мультипликаторов и передаются ли навыки и знания от мастеров к новичкам?

Длительный процесс: сколько времени может занять работа над мультфильмом?

Напомним, видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».

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Мультипликатор Иван Трахов станет гостем программы «Минкульт» на «Серебряном дожде»


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