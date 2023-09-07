Как согласовать создание граффити в Пскове, объяснил эксперт

15:42, 07 сентября 2023, ПАИ

Куда могут обращаться художники, если захотят нарисовать граффити в Пскове, рассказал мультипликатор и граффитист Иван Трахов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Если это не в центре города и не в жилом доме, то это необходимо согласовывать с управляющей компанией или с собственниками дома. Причём для того, чтобы жильцы дома дали своё согласие, необходимо, чтобы у них состоялся кворум, на котором должны проголосовать не менее 51 %. Но в большинстве случаев происходит так, что управляющая компания сама даёт разрешение», – объяснил Иван Трахов.

Однако гость студии признался, что сам однажды не запрашивал разрешения от городских служб и управляющих компаний. «Это был проект, когда я закрашивал рекламу наркотических интернет-магазинов на стенах домов в Пскове. Я избавлялся от ненужного, попутно реализуя свои возможности в новых техниках и иллюстрациях. Но хочется отметить, что какие-либо службы после реализации этого проекта выступали только за подобное решение проблемы», – заключил Иван Трахов.