Ресурсный центр Псковской области продолжает сбор канцелярии для херсонских детей

16:47, 07 сентября 2023, ПАИ

Ресурсный центр добровольчества Псковской области продолжает сбор канцелярии для подготовки детей Херсона к новому учебному году. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

Также Алеся Михачёва отметила, что ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области дальше продолжает сбор игрушек и канцелярии для детского сада.

«В сентябре планируется отправка», – подытожила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества.

Напомним, что при участии псковичей и сотрудников разных компаний и организаций региона собрано более десяти больших коробок с канцелярскими товарами, игрушками, школьной формой и рюкзаками.