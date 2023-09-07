Пскович подозревается в убийстве сожителя бывшей супруги

23:14, 07 сентября 2023, ПАИ

Пскович подозревается в убийстве сожителя бывшей супруги, сообщает СУ СК России по Псковской области.

1 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир Пскова тела 58-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данным медэкспертизы, смерть наступила от колото-резаного ранения грудной клетки.

По версии следствия, преступление совершил бывший муж сожительницы потерпевшего. Между мужчинами произошёл конфликт на почве ревности, в ходе которого подозреваемый ударил сожителя экс-супруги ножом в грудь. От полученных ран мужчина скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (убийство). Работа по сбору и закреплению доказательственной базы продолжается.