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Общество

Врач-генетик станет гостем программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих станет врач-генетик Сергей Соловьёв.

Темы для обсуждения: как развивается генетика и куда ведёт? Что делать, если скрининг показал аномалию?  Влияют ли гены на характер человека? Действительно ли можно исследовать свои гены? Из чего складывается генофонд нации? ГМО. Есть или не есть – вот в чём вопрос?

 

Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

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