Кому стоит обратиться к врачу-генетику, перечислил специалист

16:16, 08 сентября 2023, ПАИ

Кому стоит обратиться к врачу-генетику, перечислил специалист этого профиля Сергей Соловьёв. Речь об этом шла в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

В частности, к врачу-генетику стоит обращаться семьям, где в анамнезе есть родственники с серьезными заболеваниями – неврологическими или психическими, а также возрастным парам, которые планируют детей, родителям детей, которые плохо поддаются лечению, и детей, у которых во время неонатального скрининга обнаружены патологии.

«Если 16 лет назад мы могли лечить только четыре генетических заболевания, то сейчас уже 350», - отметил Сергей Соловьёв.

Врач-генетик также отметил, что у будущей матери старше 35 лет риск рождения ребёнка с хромосомными аномалиями растёт в геометрической прогрессии. Возраст отца в этой ситуации имеет значение после 45 лет.

«Генетик поможет определить степень риска рождения малыша с генетическими отклонениями. Если риск в районе 3-5%, то беременность возможна, если риск – 12-15%, то необходимо применять определенные вспомогательные технологии, если риск ещё выше, то обычная беременность запрещена, тут уже обязательно нужно обследовать эмбрионы заранее», - пояснил Сергей Соловьёв.