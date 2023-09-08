Число пациентов у врача-генетика в Псковской области растёт каждый год

16:37, 08 сентября 2023, ПАИ

Число пациентов у врача-генетика в Псковской области растёт каждый год, рассказал специалист этого профиля Сергей Соловьёв в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сформировалась группа детей и взрослых, у которых генетические заболевания обследованы и лечатся. Много беременных женщин, которым рекомендовано наблюдение генетика. Рост числа пациентов связан и с более внимательным отношением к этому вопросу с их стороны», - пояснил Сергей Соловьёв.

По словам медика, в идеале следует лечить заболевание ещё до первых его симптомов. «В этом помогает неонатальный скрининг, который сейчас проводится на 36 генетических заболеваний», - отметил Сергей Соловьёв.