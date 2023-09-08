Число пациентов у врача-генетика в Псковской области растёт каждый год
Число пациентов у врача-генетика в Псковской области растёт каждый год, рассказал специалист этого профиля Сергей Соловьёв в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Сформировалась группа детей и взрослых, у которых генетические заболевания обследованы и лечатся. Много беременных женщин, которым рекомендовано наблюдение генетика. Рост числа пациентов связан и с более внимательным отношением к этому вопросу с их стороны», - пояснил Сергей Соловьёв.
По словам медика, в идеале следует лечить заболевание ещё до первых его симптомов. «В этом помогает неонатальный скрининг, который сейчас проводится на 36 генетических заболеваний», - отметил Сергей Соловьёв.
Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.
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