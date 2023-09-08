Врач-генетик рассказал о мотивах псковичек, рожающих детей с генетическими отклонениями

17:05, 08 сентября 2023, ПАИ

Врач-генетик Сергей Соловьёв в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал о мотивах псковичек, рожающих детей с генетическими отклонениями.

«Иногда мамы заявляют, что не будут прерывать беременность, так как это может повредить их фертильности. Однако есть синдромы, при которых у ребёнка не формируется личность или ребенок погибает через 3,5 недели. Некоторые говорят, что «рожу всё равно, зато он всегда будет при мне». И вот они занимаются им всю жизнь: водят по врачам, развивают, и такие дети, если речь, например, о синдроме Дауна, неплохо живут и вырастают», - отметил Сергей Соловьёв.

По словам специалиста, поведенческие реакции, характер, познавательная способность наследуются генетически. «Но только на наследственность всё, конечно, списывать нельзя. Социальная среда всё-таки имеет влияние на то, как проявятся гены», - подчеркнул врач.