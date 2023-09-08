ГМО-продукты не оказывают влияния на людей – псковский генетик

17:15, 08 сентября 2023, ПАИ

ГМО-продукты не оказывают влияния на людей, сообщил в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) врач-генетик Сергей Соловьёв.

«Есть люди, которые занимают всевозможными теориями заговора, – вот ГМО и отказ от вакцинации как раз из таких теорий. Никакого влияния продукты ГМО на людей не оказывают. Были уже исследования на эту тему.

Кроме того, отметил специалист, если все продукты с ГМО изъять из продажи, человечеству просто нечего будет есть.

«ГМО - это фактически надуманная проблема. За ней ничего не стоит, поэтому я призывают не бояться генномодифицированных продуктов. Кстати, на продуктах, на которых написано «без ГМО», всё равно есть ГМО», - отметил Сергей Соловьёв.