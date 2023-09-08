ГМО-продукты не оказывают влияния на людей – псковский генетик
ГМО-продукты не оказывают влияния на людей, сообщил в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) врач-генетик Сергей Соловьёв.
«Есть люди, которые занимают всевозможными теориями заговора, – вот ГМО и отказ от вакцинации как раз из таких теорий. Никакого влияния продукты ГМО на людей не оказывают. Были уже исследования на эту тему.
Кроме того, отметил специалист, если все продукты с ГМО изъять из продажи, человечеству просто нечего будет есть.
«ГМО - это фактически надуманная проблема. За ней ничего не стоит, поэтому я призывают не бояться генномодифицированных продуктов. Кстати, на продуктах, на которых написано «без ГМО», всё равно есть ГМО», - отметил Сергей Соловьёв.
Партнёр программы – Многофункциональный центр доктора Бубновского в Пскове.
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