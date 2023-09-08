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Учебный год начался с роста заказов дополнительных онлайн-уроков

Сегодня многие родители понимают, как важно поддерживать хорошую успеваемость ребёнка на протяжении всего обучения в школе. Однако зачастую в старших классах оценки становятся хуже, особенно если дело касается таких предметов, как алгебра, геометрия, физика, химия. В последнее время отстающим ученикам результативно помогают репетиторы, работающие на удалёнке. Что касается хорошо успевающих старшеклассников, то и в этом случае дистанционное преподавание способно ощутимо повысить вероятность успешной сдачи государственных экзаменов.

Фото предоставлено ООО «ТьюторОнлайн»

Многие родители уже осознали безусловную полезность каникулярных дополнительных занятий. Летняя подготовка ребенка к школе с репетитором однозначно помогает школьнику с первых занятий демонстрировать положительную успеваемость по всем предметам. Согласно статистике, начиная с 1 сентября количество заказов удалённых уроков растёт по экспоненте. Такой ажиотаж вызван желанием как можно быстрее подготовить ребёнка к новой школьной ступени, которая по сложности всегда превосходит предыдущую учебную программу.

Репетиторы в свою очередь готовы брать сразу по несколько учеников, грамотно распределяя нагрузку на всю рабочую неделю. По отзывам преподавателей, в один день учитель, работающий в школе, может провести не более двух онлайн-уроков. В этом случае полностью сохраняется продуктивность преподавания, основанного на индивидуальном подходе к каждому учащемуся. Стоит учитывать следующий факт: ответственный онлайн-репетитор должен тщательно подготовиться к каждому занятию. И в этом случае шаблоны работают плохо, так как главным преимуществом дистанционного обучения являются именно персональные приоритеты.

По мере роста интереса к удаленным дополнительным занятиям в этом сегменте усиливается конкурентная борьба. Уже сегодня каждый пятый репетитор может остаться без работы из-за быстрого насыщения рынка конкурентоспособными предложениями. Соответственно всем участникам процесса приходится не только повышать качество преподавания, но и активно заниматься саморекламой. Если просто опубликовать анкету на образовательном портале и ждать у моря погоды, то тебя обязательно обойдут более ловкие и продвинутые соперники. Так что со временем в игре останутся только самые талантливые и находчивые преподаватели, серьёзно настроенные на долговременное присутствие в этой рыночной нише.

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